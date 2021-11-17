Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию

Марк Рудинштейн, советский российский продюсер, актер и телеведущий, создатель "Кинотавра", госпитализирован в Москве с сердечным приступом.

Как передает Mash, в сентябре 75-летний артист перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий и "всё было нормально, но вчера утром Марк Григорьевич пожаловался на боли в области сердца".

Прибывшая на вызов скорая отвезла Рудинштейна в клинику, где врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. По информации ресурса, "сейчас продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии".

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В числе ролей - работы в картинах и сериалах "Приходи на меня посмотреть", "Короткое дыхание любви", "Кухня", "Солдаты", "Мне не больно", других. В 80-х трудился директором ВИА "Лейся, песня", был осужден на шесть лет лишения свободы, из которых отсидел около года. Первый "Кинотавр" организовал в 1990-м.

Информацию о госпитализации продюсера в реанимацию подтвердила его сожительница, передает РИА Новости.