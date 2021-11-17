В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская

16 ноября на 42-м году жизни умерла российская актриса, телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская. Об этом на Facebook сообщила сегодня коллега артистки Татьяна Черняева.

"В "АБВГДейке" печаль.... Ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте...", - написала Татьяна. Отметив, что Кристина решила не вакцинироваться и причиной смерти молодой женщины стала коронавирусная инфекция.

Кристина Иванова (настоящая фамилия) родилась 21 мая 1980 года в Москве. В 2006-м окончила РАТИ-ГИТИС. Профессиональная танцовщица, мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов и трехкратная финалистка чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов.

Участница проекта "Танцы со звёздами" - с 2012-м Кристина в дуэте с Маратом Башаровым взяла на шоу третье место.

Снялась в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви".