В МИД РФ заявили о росте военной активности Великобритании

Соглашение между Лондоном и Киевом о военно-морском партнерстве доказывает тот факт, что Великобритания наращивает военную активность у границ России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о рамочном соглашении, которое подписал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 ноября. Документ предполагает получение украинской стороной кредита на 1,7 миллиарда фунтов на строительство восьми ракетных катеров, приобретение двух тральщиков и создание двух военно-морских баз.

"Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности на Украине", - сказала дипломат.

Она отметила, что фактов о напряженности, которую в Европе якобы создает Россия, нет, а вот соглашение Лондона и Киева является фактором нестабильности и дестабилизации ситуации. По словам Захаровой, теперь взаимодействие Украины и Великобритании распространилось на военно-морскую сферу и поставки вооружений.

"Полагаем, что подобное стремление и рвение Лондону бы следовало проявлять не в деле дестабилизации обстановки на российских границах, а в усилиях по урегулированию конфликта и побуждении Киева к строгому соблюдению комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - заявила Захарова и добавила, что сегодня Лондон фактически поощряет реваншистские планы Киева.