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Вышел совершенно новый WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
17.11.2021,  
15:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp выпустили кардинально переделанную версию мессенджера, которая получила массу новых функций. Сейчас с ними знакомятся участники бета-тестирования.

Как пишет GSM Arena, речь идет о WhatsApp для компьютеров и ноутбуков на базе Windows.

Дизайн приложения теперь выполнен в стиле Windows 11 с полупрозрачными панелями, а на запуск WhatsApp на компьютере будет уходить не более секунды. Также мессенджер можно будет использовать на Xbox.

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Кроме того, в десктопном WhatsApp появится функция рисования, которую оценят владельцы устройств с сенсорными дисплеями. Зеленые "облачка" чатов изменений не претерпят и останутся прежними.

Также к выходу готовится обновленная версия WhatsApp для macOS, однако сроки ее появления пока не называются.

WhatsApp
Фото: iStock
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