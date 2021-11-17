Вышел совершенно новый WhatsApp

Разработчики WhatsApp выпустили кардинально переделанную версию мессенджера, которая получила массу новых функций. Сейчас с ними знакомятся участники бета-тестирования.

Как пишет GSM Arena, речь идет о WhatsApp для компьютеров и ноутбуков на базе Windows.

Дизайн приложения теперь выполнен в стиле Windows 11 с полупрозрачными панелями, а на запуск WhatsApp на компьютере будет уходить не более секунды. Также мессенджер можно будет использовать на Xbox.

Кроме того, в десктопном WhatsApp появится функция рисования, которую оценят владельцы устройств с сенсорными дисплеями. Зеленые "облачка" чатов изменений не претерпят и останутся прежними.

Также к выходу готовится обновленная версия WhatsApp для macOS, однако сроки ее появления пока не называются.