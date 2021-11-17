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17.11.2021,  
09:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ"

В России завершились заводские испытания новейшего универсального минного заградителя на гусеничном шасси. Он создан в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Фото: Sgt. James Avery / US Army / wikipedia.org
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Об этом РИА Новости сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе. В настоящий момент опытные образцы новейших машин готовят к проведению государственных испытаний.

"Клещ-Г" создан на шасси танка Т-72. Он оборудован девятью пусковыми установками, в них помещается 270 минных кассет. Действует это следующим образом. Каждая кассета с минами при отстреле распаковывается в полете, мины выбрасываются по определенному алгоритму. Одна машина в состоянии поставить заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4. То есть минные заграждения, которые устанавливает "Клещ-Г", могут задержать целые подразделения противника и блокировать его наступление.

Универсальный минный заградитель работает на скорости до 40 километров в час. Имеет единую систему управления тактического звена, благодаря чему передает карты местности с обозначением поставленного минного заграждения.

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