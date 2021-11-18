ABC: Главный инфекционист США ждет ухудшения ситуации с COVID-19 зимой

В США предстоящей зимой может ухудшиться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала ABC заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Он отметил, что количество заразившихся будет расти из-за повышенной активности штамма "дельта". Вторая причина - ослабленный иммунитет. Граждане, которые не сделали прививку, наиболее уязвимы.

Особое беспокойство у Фаучи вызывают предстоящие праздники, когда американцы начнут активно перемещаться по стране и встречаться с родственниками.

В последние дни число инфицированных вновь стало расти, превысив показатель в 80 тысяч зараженных за сутки. В 40 штатах фиксируются самые высокие за последние 10 недель показатели. Растет и число госпитализаций пациентов с COVID-19. В этой связи Фаучи призвал к ревакцинации. Многое зависит от того, "как хорошо будет осуществлена программа бустерных прививок", добавил он.