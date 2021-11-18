Указ главы Республики Башкортостан от 18 ноября 2021 года № УГ-669 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить позицией следующего содержания:

"Допускается увеличение численности участников мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, до 70% от вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, при одновременном соблюдении следующих условий:

допуск на мероприятие только граждан, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

принятие Министерством спорта Республики Башкортостан на основании заявки организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Республике Башкортостан;

обеспечение организатором мероприятия контроля за соблюдением указанных требований.";

2) в приложении № 2 (сферы деятельности, в которых услуги (товары, работы) предоставляются гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП, самозанятым) лицу сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019, либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 72 часа, и сроки введения данного требования) позицию:

"5. С 1 декабря 2021 года:"

заменить позицией следующего содержания:

"5. С 1 декабря 2021 года:

деятельность организаций, оказывающих гостиничные услуги (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019, либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







