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Хелен Миррен предстала в образе Голды Меир

Новости
    18.11.2021, 10:35
Текст:   Юлия Авакова

Появилось первое фото Хелен Миррен в образе Голды Меир (1898-1978), четвертого премьер-министра Израиля, члена нескольких составов правительства, видного общественного и политического деятеля.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP
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Съемки биографической картины "Голда" (Golda) о ее жизни и судьбе проходят в настоящее время в Лондоне под руководством израильского режиссера Гая Наттива, лауреата "Оскара" 2019-го года за фильм "Кожа" в номинации "Лучший короткометражный фильм".

События политического триллера коснутся одного из самых драматичных моментов в истории Израиля, Арабо-израильской войны 1973 года, острая фаза которой пришлась на 6-23 ноября. Сценарий байопика написан Николасом Мартином ("Чисто английское убийство", "Дэлзил и Пэскоу", "Чисто английские убийства"). Помимо Хелен Миррен в картине снялись Камилль Коттин, Рэми Хьюбергер, Лиор Ашкенази, Элли Пирси, Эд Стоппард, Дэн Каплан и другие.

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