Иностранный мошенник обманул россиянина, выдав себя за женщину

Уроженец Республики Нигерия зарегистрировался на одном из сайтов знакомств под женским именем. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он виртуально познакомился с жителем подмосковного поселка Тучково. Он рассказал выдуманную историю о том, что живет в США, но в данный момент проходит службу медработницей в Сирии. Там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Мнимая медсестра попросила помощи в оплате и получении отправления с вещами. Мужчина согласился.

Аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тысячи долларов. И мужчина опять согласился - занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Афериста задержали в Балашихе сотрудники Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа при участии Росгвардии. Задержанный взят под стражу.