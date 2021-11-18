Иностранный мошенник обманул россиянина, выдав себя за женщину

Новости

Умерла актриса из "Клиники" и "Вавилона 5" Берген Уильямс 11:50
Самолет для эвакуации беженцев вылетел из Ирака в Минск 11:46
Стоимость московского жилья впервые превысила триллион долларов 11:41
Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте 11:28
Россия помогла ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Казахстане 11:28
Картину Моне "Пруд с водяными лилиями" продали на Sotheby"s за $50,8 млн 11:19
Разработан сокращающий в два раза трафик метод кодирования видеофайлов 11:19
В США застрелен рэпер Янг Дольф 11:17
Названа диета, которая укрепит организм во время коронавируса 11:14
Установлена причина смерти замдиректора Мособлгаза после поездки в Египет 11:11
Наталья Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса 11:11
Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря 11:01
Посол РФ в Кабуле обвинил США в наступлении голода в Афганистане 10:59
В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами 10:36
ОАЭ закажут большую партию бронированных машин Aurus 10:34
МИД: Москва сожалеет о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы 10:33
Ученый прокомментировал полет метеорита над Ижевском и Казанью 10:32
Умер актер Фёдор Иванов 10:27
Госдума сэкономит в этом году 1,3 млрд рублей 10:20
Задержанному в Москве наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы 10:00
Крыму выделят 1,6 миллиарда рублей на центр селекции винограда 09:55
Платить будут из взносов: Дачников предупредили о зимних штрафах 09:35
Автостраховщики назвали способы сэкономить на каско молодым водителям 08:28
В Роспотребнадзоре предупредили курящих о повышенном риске заражения ковидом 08:10
В центре России ждут аномальный снегопад и барическую "пилу" 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Иностранный мошенник обманул россиянина, выдав себя за женщину

Текст: Михаил Фалалеев

Уроженец Республики Нигерия зарегистрировался на одном из сайтов знакомств под женским именем. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он виртуально познакомился с жителем подмосковного поселка Тучково. Он рассказал выдуманную историю о том, что живет в США, но в данный момент проходит службу медработницей в Сирии. Там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Мнимая медсестра попросила помощи в оплате и получении отправления с вещами. Мужчина согласился.

Фото: Александр Корольков
Из-за мошенников люди уже теряют не только деньги, но и квартиры

Аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тысячи долларов. И мужчина опять согласился - занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Афериста задержали в Балашихе сотрудники Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа при участии Росгвардии. Задержанный взят под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Госдума сэкономит в этом году 1,3 млрд рублей
МИД: Москва сожалеет о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты
Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей