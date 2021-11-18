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18.11.2021,  
16:37
Текст:  Алексей Брусилов

Попадание противотанковой ракеты в погрузчик показали на видео

В Сирии продолжается применение противотанковых управляемых комплексов BGM-71 TOW американского производства. Это оружие используют не только против танков, бронетранспортеров или боевых машин пехоты, но и против задействованной в сооружении фортификационных сооружений строительной техники.

Так, боевики одной из группировок атаковали с помощью ПТУР работавший в отсыпке защитного вала фронтальный погрузчик, принадлежавший так называемым сирийским демократическим силам (СДС).

Похоже, водитель колесного бульдозера до последнего момента не видел приближение ракеты, которая попала в моторное отделение.

Сильный взрыв, поднявший большое облако пыли, вызвал воспламенение топливного бака.

Непонятно, насколько сильно пострадал находящийся в кабине человек, но если присмотреться к обнародованным видеокадрам, на 25 секунде можно увидеть, что он, по крайней мере, смог самостоятельно отбежать в безопасное место.

Фото: RMAF KLAN / youtube.com
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Сообщают, что уничтожение безоружной и небронированной машины - дело рук боевика-наемника под псевдонимом Абу TOW, проходившего в свое время обучение под руководством американских инструкторов на одной из баз, где шла массовая подготовка мятежников.

Интересно, что и формирования СДС, объединяющие различные группировки, были созданы Соединенными Штатами.

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