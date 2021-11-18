Попадание противотанковой ракеты в погрузчик показали на видео

N. #Aleppo: Abu TOW (@suheilhammoud) using his namesake ATGM against a claimed SDF bulldozer near #Mari. Seems to be a successful hit. pic.twitter.com/oWSh6AtcV4— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ 🍂 (@CalibreObscura) November 18, 2021
Так, боевики одной из группировок атаковали с помощью ПТУР работавший в отсыпке защитного вала фронтальный погрузчик, принадлежавший так называемым сирийским демократическим силам (СДС).
Похоже, водитель колесного бульдозера до последнего момента не видел приближение ракеты, которая попала в моторное отделение.
Сильный взрыв, поднявший большое облако пыли, вызвал воспламенение топливного бака.
Непонятно, насколько сильно пострадал находящийся в кабине человек, но если присмотреться к обнародованным видеокадрам, на 25 секунде можно увидеть, что он, по крайней мере, смог самостоятельно отбежать в безопасное место.
Сообщают, что уничтожение безоружной и небронированной машины - дело рук боевика-наемника под псевдонимом Абу TOW, проходившего в свое время обучение под руководством американских инструкторов на одной из баз, где шла массовая подготовка мятежников.
Интересно, что и формирования СДС, объединяющие различные группировки, были созданы Соединенными Штатами.