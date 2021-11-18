Путин обвинил Запад в попытке вбить клин между Москвой и Пекином

Некоторые страны Запада пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, однако Россия и Китай в ответ только продолжат расширение сотрудничества и координацию шагов на внешнеполитической арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", - приводит слова президента на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России ТАСС.

Путин назвал российско-китайские отношения "моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке" и пообещал и далее их укреплять. Кроме того, по словам президента, для России остается приоритетом и развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока и сотрудничество с Африкой.

Одновременно с этим "возможности для сотрудничества с европейскими странами сужаются", отметил глава государства, поскольку сам Евросоюз "отталкивает Россию санкциями".