В МГУ начался Всероссийский съезд преподавателей математики и информатики

В МГУ им. Ломоносова начал работу Всероссийский съезд школьных и вузовских преподавателей математики и информатики.

Впервые они собираются на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы школьного математического образования, а также дополнения программ высшего образования разделами по изучению технологий искусственного интеллекта.

Приветствуя участников съезда, глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что министерство конкретизировало требования к преподаванию математики и информатики в школах. Кроме того, разработаны такие программы, чтобы у современного учителя было больше времени для профессионального развития и исследований.

"В Год науки и технологий важно не только уделять особое внимание развитию интеллекта и глубоким знаниям, но и помнить, что основа всего этого - математика, - подчеркнул министр. - Съезд - прекрасная возможность поделиться знанием и опытом, что поможет вывести качество математического образования на новый уровень".