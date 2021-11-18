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18.11.2021 11:27

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" объявляет о старте ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" для представителей региональной медиасферы. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа "Интерфакс".
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"-Дальний Восток
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"-Дальний Восток

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

"Летом 2021 года победители конкурса "Ростелекома" приезжали в Минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям. Сегодня "цифра" в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват - вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры - проводники этой информации. Мы будем рады снова видеть победителей конкурса "Ростелекома" в гостях", - сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

"Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками "Ростелекома" и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера", - отметила вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома" Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях:

· печатная пресса;

· телевидение;

· радио и подкасты;

· интернет-СМИ;

· социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: "Умный город для жизни" от Schneider Electric и "Цифровой стиль жизни" от "Ростелекома".

"Мы рады продолжению сотрудничества с "Ростелекомом" в рамках конкурса "Вместе в цифровое будущее". В этом году Schneider Electric поддерживает специальную номинацию "Умный город для жизни". У нашей компании сложилось комплексное видение умного города будущего, которое подразумевает повсеместное внедрение концепции "Электричество 4.0": использование "зеленой" и цифровой энергии, повышение энергоэффективности зданий, использование электротранспорта и создание безуглеродной городской инфраструктуры. Чтобы придать больший импульс развитию этой идеи, мы обратились к представителям региональной медиасферы. Уверены, что их знания и опыт помогут нам привлечь внимание широкой аудитории к этой актуальной теме", - подчеркнула вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России Наталия Деянова.

"Участники конкурса дают возможность читателям расширить знания о "цифре" и разобраться в современных технологиях, которые проникли практически во все сферы нашей жизни. Развитие искусственного интеллекта, внедрение методов машинного обучения и других современных технологий актуально и для "Интерфакса" - компании, разрабатывающей передовые ИТ-сервисы для управления бизнес-рисками. Мы как крупнейшее негосударственное информагентство страны также заинтересованы в поиске новых дарований среди журналистов, способных просто и понятно писать о сложной теме как для отраслевых специалистов, так и для широкой аудитории", - рассказал главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В жюри федерального этапа войдут:

Анна Ахмадиева - пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Алексей Гапеев - главный редактор сайта Interfax.ru;

Денис Кусков - генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily;

Анна Балашова - руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК;

Татьяна Белякова - корреспондент информационного агентства "Интерфакс";

Олег Сальманов - главный редактор телеграм-канала "Нецифровая экономика";

Наталия Деянова - вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России;

Кира Кирюхина - вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома".

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального - в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"-Дальний Восток

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