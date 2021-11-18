В Бурятии осудят водителя, по вине которого утонули женщина и ребенок

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 31-летнего жителя Окинского района Бурятии передали в суд следователи республики. Мужчину обвиняют в том, что по его вине погибли 48-летняя женщина и ее семилетняя племянница.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, трагедия случилась 21 августа. Мужчина ехал с родственниками с зимовья на автомобиле "Урал". В то время река вышла из русла из-за обильных дождей и ехать по дороге вброд нее было опасно. Водителю стоило отправиться по объездному пути, но он решил выбрать более опасный маршрут. На большой скорости машина заехала в яму и ушла под воду. Пассажирам удалось выбраться из кабины, но женщину и ребенка унесло течением. Их тела нашли к утру.

Следователи собрали достаточно материалов для доказательства вины подозреваемого. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.