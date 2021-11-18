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18.11.2021 07:00
Рубрика: Общество

Жители Амурской области смогут отправиться на виртуальные экскурсии

Текст: Сергей Набивачев

Новое уникальное оборудование для проведения виртуальных экскурсий появилось в Благовещенске. Теперь не покидая областной центр Приамурья можно следить за стартом ракеты с космодрома Восточный или увидеть самые интересные туристические места региона.

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области
Туристы смогут побывать у древних писаниц Амурской области через VR-шлем

Например, гости смогут попасть в живописный уголок на берегу Нижне-Бурейского водохранилища под названием Пинежье, на железнодорожный вокзал Тынды или на вершину хребта Тукурингры.

- В Амурской области очень много интересных локаций. И с каждым годом их становится все больше. Поэтому очень важно показать жителям и гостям региона, что у нас есть места для отдыха и интересные туристические маршруты. Над созданием проекта работала целая команда специалистов. Была проделана огромная работа. Но на этом мы не останавливаемся. Уже сейчас мы разрабатываем новую карту, на которой будут указаны главные региональные события, - рассказала и.о. руководителя Туристско-информационного центра Амурской области Екатерина Стуликова.

Оборудование установлено в Амурском областном краеведческом музее и уже доступно для посетителей. Его закупили благодаря гранту от Ростуризма.

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