На границе с Казахстаном задержаны 14 фур с запрещенными товарами

Федеральная таможенная служба выявила 14 большегрузных автомобилей с запрещенными товарами. К спецоперации были привлечены беспилотная авиация и отряды специального назначения Росгвардии.

В проверках участвовали три подразделения ФТС - Самарская таможня, Приволжская оперативная таможня и мобильные группы Приволжского таможенного управления.

"Таможенниками в населенных пунктах Большая Черниговка (Самарская область) и Маштаково (Оренбургская область) было проверено более 40 транспортных средств, из них в 14 перевозились товары с нарушениями. Это порядка 300 тонн товаров. В ходе осмотров была выявлена обувь с признаками контрафактности, а также немаркированная верхняя одежда, обувь и парфюмерная продукция", - отметили в пресс-службе ФТС.

Российско-казахстанский участок государственной границы имеет протяженность более 7,5 тысячи километров и является одним из основных направлений ввоза в страну запрещенных товаров, добавили в ведомстве.

Задержанные транспортные средства размещаются в зоне таможенного контроля. После проведения досмотра будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.