Ученый нижегородского вуза задержан за выращивание наркосодержащих грибов

Старшего научного сотрудника одного из нижегородских вузов полиция задержала за выращивание грибов, содержащих наркотическое вещество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На дом к ученому сотрудники полиции прибыли из-за сообщения о бытовом конфликте. В квартире они обнаружили 46-летнего мужчину и его мать. В комнате научного сотрудника полицейские нашли две пластиковых коробки с выращенными грибами.

После проведенной экспертизы выяснилось, что в грибах содержится наркотическое вещество псилоцин. Мужчина пояснил, что выращивал их для личного использования. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ - культивирование наркосодержащих растений, ученому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.