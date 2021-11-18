В Марий Эл будут судить депутата, ударившего человека кальяном

В Марий Эл перед судом предстанет депутат из Мари-Турекского района, избивший молодого человека.

Как сообщили "РГ" в СК РФ по региону, 17 августа 51-летний депутат одного из сельских поселений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании, сидевшей у костра. В этот период в республике действовал особый противопожарный режим.

После сделанного обвиняемым замечания возник конфликт, в ходе которого он жестоко избил одного из молодых людей, а затем ударил его колбой от кальяна. У пострадавшего была зафиксирована открытая черепно-мозговая травма.

Депутату предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия" (пункт "3" части 2 статьи 111 УК РФ).

- По уголовному делу проведены судебно-медицинская, генетическая экспертизы, допрошены свидетели, проведены очные ставки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СК РФ по Марий Эл.