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18.11.2021 13:56
Рубрика: Власть

В Нижнем Новгороде пройдет форум "Активный житель"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
23 ноября 2021 года в Нижнем Новгороде состоится третий Межрегиональный форум "Активный житель". Мероприятие пройдет в том числе в онлайн-формате.

Принять участие в онлайне может каждый. На форуме выступят спикеры из пяти городов - Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Кирова.

Фото: ЦУР Нижегородской области
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"Главное преимущество и ценность сообщества - активность и вовлеченность всех его участников. Люди объединены общими интересами, общей идеей и совместно ищут способы ее реализации, обсуждают, делятся планами и помогают друг другу. На форуме мы определим ключевые инструменты - как объединять и мотивировать людей, чтобы решать задачи местного значения совместно. И сделаем это совместно с коллегами из других регионов. Форум уже в третий раз становится площадкой для обмена опытом людей из разных сфер и разных городов", - рассказал директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Марат Кидрачев.

В ходе форума выступят 11 спикеров и почетных гостей - представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций и молодежных сообществ. Для офлайн-участников пройдет стратегическая сессия, на которой будут выработаны новые решения по развитию сообществ - на примере соседских центров Нижнего Новгорода.

Все зарегистрированные онлайн-зрители смогут увидеть выступления спикеров, а по окончании форума - получить сертификаты об участии и доступ к ключевым информационным материалам.

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