В Прикамье полицейских обвинили в халатности из-за убийства мужчины

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1, статьи № 293 УК РФ (халатность) в отношении нескольких сотрудников полиции, которые не предотвратили тяжкое преступление.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по данным следствия, в деревне Волчата Пермского края между двумя местными жителями на почве ревности произошла ссора. Один из них нанес другому удары руками, ногами и кувалдой по голове и телу. После этого, злоумышленник разлил легковоспламеняющиеся жидкости и поджег их. Потерпевший скончался на месте от отравления угарным газом.

В это время супруга одного из участников конфликта позвонила в полицию и сообщила о происходящем. Однако сотрудники ОМВД России по Карагайскому району не приняли мер для предотвращения преступлении, по факту совершения которого в дальнейшем было возбуждено уголовное дело по статье № 105 УК РФ (убийство).