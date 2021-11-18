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18.11.2021 09:24
Рубрика: Происшествия

В Прикамье полицейских обвинили в халатности из-за убийства мужчины

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1, статьи № 293 УК РФ (халатность) в отношении нескольких сотрудников полиции, которые не предотвратили тяжкое преступление.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по данным следствия, в деревне Волчата Пермского края между двумя местными жителями на почве ревности произошла ссора. Один из них нанес другому удары руками, ногами и кувалдой по голове и телу. После этого, злоумышленник разлил легковоспламеняющиеся жидкости и поджег их. Потерпевший скончался на месте от отравления угарным газом.

В это время супруга одного из участников конфликта позвонила в полицию и сообщила о происходящем. Однако сотрудники ОМВД России по Карагайскому району не приняли мер для предотвращения преступлении, по факту совершения которого в дальнейшем было возбуждено уголовное дело по статье № 105 УК РФ (убийство).

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