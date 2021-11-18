Новосибирского депутата заподозрили в мошенничестве

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального законодательного собрания. 40-летнего парламентария подозревают в мошенничестве.

Как сообщили "РГ" в СК РФ по Новосибирской области, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, используя свое служебное положение, трудоустроил в качестве помощницы депутата женщину, которая возложенные на нее по статусу обязанности не выполняла, но получала заработную плату.

При этом все перечисленные на ее зарплатный счет деньги по взаимной договоренности уходили депутату, в распоряжении которого была банковская карта помощницы с паролем доступа.

По данным следствия, всего таким образом депутат присвоил более 400 тысяч рублей. Это расценивается как материальный ущерб в крупном размере, причиненный законодательному собранию Новосибирской области. Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Любопытно, что подозреваемый работает в депутатской комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.