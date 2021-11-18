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18.11.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

Омичка отдала мошенникам 500 тысяч, пытаясь вернуть 2 млн из пирамиды

Текст: Никита Зайков (Омск)

Жительница Омска обратилась в полицию: лжеюристы заставили 68-летнюю женщину перевести им 532 тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, несколько лет назад пенсионерка внесла 2 миллиона рублей в кредитный потребительский кооператив, оказавшийся финансовой пирамидой.

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Все это время омичка надеялась вернуть потерянное, и недавно знакомые подсказали ей, что можно обратиться в юридическую компанию из Ростова-на-Дону. Работник фирмы с энтузиазмом взялся за решение проблемы и уже на следующий день объявил о результатах финансового расследования: все деньги, что женщина вложила в пирамиду, находятся на счетах шести банков, расположенных в Женеве.

Около месяца лжеюрист создавал видимость работы, консультировал пенсионерку по телефону, высылал по электронной почте различные документы. А потом сообщил: за обслуживание счетов в швейцарских банках никто не платил, а без этого возврат вложений невозможен. По словам мужчины, необходимо было погасить долг в размере 8 процентов от хранящейся в Женеве суммы, и тогда банки займутся возвратом денег в Россию.

После того, как женщина перевела на указанный счет почти 532 тысячи рублей, лжеюристы потребовали оплатить еще и налоговый сбор. Это насторожило умудренную опытом жительницу Омска, и она поняла, что ростовская компания ее обманывает. После заявления в полицию там возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и теперь разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

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