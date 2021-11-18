В Куйбышеве при поддержке СУЭК и СГК реконструировали площадь

В городе Куйбышеве Новосибирской области состоялось торжественное открытие после реконструкции центральной площади - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Активную поддержку в подготовке к конкурсу оказала Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко.

Благодаря победе в конкурсе в номинации "Малые города численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно" город получил федеральные субсидии в объеме 70 миллионов рублей. Полная стоимость реализации проекта, включая разработку и экспертизу проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и строительный контроль - 72,7 млн рублей. В течение года были выполнены демонтажные и земляные работы, водоотведение, водоснабжение, видеонаблюдение, озеленение. Созданы пешеходный фонтан, семейная игровая площадка, сцена для проведения праздничных мероприятий. Появились теневые перголы, пункт проката спортивного инвентаря, туалет, скамейки и урны.

В мероприятиях по открытию площади принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"Центральная площадь города преобразилась, здесь сделали новое покрытие, пешеходный фонтан, игровую площадку для детей, сцену и многое другое. Достойный подарок получился к 300-летию города, которое будет праздноваться в 2022 году", - подчеркнул Денис Архипов.

На церемонии прозвучали слова благодарности предприятиям и организациям за содействие на всех этапах реализации проекта. Особо отмечена роль СУЭК и заместителя генерального директора - директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Кузбасс" Петра Пинтусова - куратора данного проекта.

Напомним, что в 2021 году наряду с Куйбышевым проекты трех сибирских городов при поддержке СУЭК стали победителями конкурса Минстроя. Это Мыски Кемеровской области - Кузбасса. Канска и Бородино Красноярского края. Все они получили федеральные субсидии на благоустройство общественно значимых территорий. Так, в Мысках полностью реконструирован и благоустроен парк "Вокзальный".

В этом году победителем V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стал проект Городского парка семейного отдыха и развлечений (рабочее название #ВнеГорького), представленный администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа при поддержке АО "СУЭК-Кузбасс".

- Помощь СУЭК сибирским моногородам в подготовке заявок на конкурс Минстроя для малых городов - замечательный пример государственно-частного партнерства, - отмечает заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергей Григорьев. - В результате побед в этом конкурсе уже привлечено более 600 миллионов рублей для улучшения социальной инфраструктуры городов Мыски, Куйбышева, Бородино, Канска, Назарово, Ленинска-Кузнецкого. Софинансирование решения актуальных социальных вопросов для малых городов дает потрясающий эффект, помогает значительно улучшить условия жизни горожан.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"