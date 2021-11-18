В Новосибирской области установлен суточный рекорд вакцинации

За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса вакцинировались более 23 тысяч жителей региона. Это абсолютный суточный рекорд. В регионе продолжается массовая вакцинация.

Как сообщил на оперативном штабе министр здравоохранения региона Константин Хальзов, первым компонентом привито уже более 1 миллиона 88 тысяч жителей области, завершили полный курс 895 592 человека.

- За вчерашний день - абсолютный рекорд количества вакцинированных жителей. Мы привили 23166 человек, из них первым компонентом - 15148. Вакцина регулярно поступает и распределяется по медицинским учреждениям, - отметил министр.

В регионе создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции. В 92 пунктах вакцинопрофилактики региональный минздрав открыл 144 кабинета вакцинации, в том числе 85 - в Новосибирске и 59 - в районах области.

Жители любого района через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры "124" могут записаться на вакцинацию в поликлинике №16 на левом берегу и поликлиниках №№27 и 7 на правом.

В коронавирусных госпиталях развернуто 4785 коек. По словам министра, пока этого достаточно для оказания медицинской помощи в стационарных условиях. Министерство рассматривает возможность перепрофилировать в случае необходимости еще два медицинских учреждения. Окончательные решения будут приняты после анализа эпидситуации.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области: https://antivirus.nso.ru/map