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18.11.2021 10:13
Рубрика: Общество

В Сибири спасли пропавшего в тайге охотника

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томские полицейские нашли пропавшего в тайге жителя поселка Лисица. Охотник подвернул ногу и пять дней провел в снежном плену.

10 ноября пятидесятилетний Василий Терехов ушел на охоту в обеденное время - с территории городка вахтовиков-лесозаготовщиков, расположенного в 200 километрах от поселка Белый Яр. С собой он взял только нож и спички. Собирался по-быстрому проверить расставленные на соболя ловушки и вернуться назад.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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Но после обеда на работу он так и не вышел. Коллеги-вахтовики сначала подумали, что опытный охотник увлекся и решил остаться в лесу на ночь. Однако утром заподозрили неладное. На протяжении нескольких дней они пытались разыскать товарища самостоятельно. Доехали на тракторе до болотистой местности, но дальше идти не рискнули. Рассказали о происшествии начальнику. Он обратился в полицию.

Медлить было нельзя. Ведь со времени пропажи охотника прошло уже пять дней. На поиски пропавшего срочно был ориентирован личный состав районного отдела томского УВД. Прибывшим на место происшествия полицейским вахтовики указали направление, в котором ушел Терехов.

Старший участковый уполномоченный Антон Левченко вместе с оперуполномоченным Игорем Сидоренко добрались до болота на снегоходе. Переправляться по хрупкому льду было слишком опасно, и ребята решили дальше идти пешком.

- Честно говоря, мы сомневались, что найдем охотника живым, - признается Антон Левченко. - Да, на улице в те дни было не слишком морозно - температура опускалась до минус 12 градусов. Но Василий ушел в тайгу совсем налегке. У него не было с собой не только телефона, но и даже ружья. А повсюду были видны волчьи следы. Но вдруг мы обнаружили и припорошенные снегом следы человека. Поняли, что движемся в правильном направлении. Стали подавать знаки: стреляли, громко звали Василия. И наконец услышали в ответ охотничье "Эге-гей!"

Полицейские пошли навстречу звукам и вскоре увидели костер, а рядом - лежащего на земле мужчину. Он пытался укрыться от ветра еловыми ветками.

- Я думал, что живым отсюда мне уже не выбраться, - сказал Василий и первым делом попросил у своих спасителей сигарету и горячего чаю.

Оказалось, в тайге он подвернул ногу. Суставы сильно распухли, и дальше передвигаться он уже не смог. Пытался ползти, но заплутал и начал впадать в панику. Потом успокоился и убедил себя, что помощь обязательно придет. Главная задача - ее дождаться.

- Василий рассказал нам, что пил воду из ледяного ручья и ел замерзшие ягоды шиповника, - говорит Антон Левченко.- Когда начинало темнеть, он разводил костер, дожидался, когда он прогорит, накрывал его лапником и ложился сверху. А рядом зажигал другой костер. Держался как мог - нога сильно болела.

Полицейские донесли обессилевшего мужчину до снегохода и доставили в поселок. Медики оказали охотнику первую помощь. От госпитализации Василий отказался. Говорит, что сильно похудел, но чувствует себя относительно нормально. А нога заживет.

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