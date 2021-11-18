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18.11.2021 14:55
Рубрика: Власть

Глава Северной Осетии вошел в состав президиума Госсовета РФ

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вошел в состав президиума Государственного совета РФ. Соответствующие изменения в состав этого органа государственной власти внес президент России.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

В соответствии с распоряжением главы государства членами Госсовета также стали: полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Госсовет РФ является конституционным государственным органом, призванным содействовать реализации полномочий президента по вопросам функционирования и взаимодействия структур публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. В январе 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о поправках к Конституции, которые закрепляют статус Госсовета в Основном законе.

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