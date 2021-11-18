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18.11.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Лжеброкер выманил у жительницы Ставрополя 7,3 млн рублей

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)

Жительница Ставрополя отдала 7,3 миллиона рублей мошеннику, пообещавшему женщине выгодно вложить средства в криптовалюту.

Омичка отдала мошенникам 500 тысяч, пытаясь вернуть 2 млн из пирамиды

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, пострадавшая в соцсетях откликнулась на рекламу о якобы больших дивидендах, которые может принести инвестиционная деятельность. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником брокерской фирмы.

- Собеседник предложил приобрести криптовалюту, чтобы затем получить "солидную" прибыль, - уточнили в ведомстве.

Женщина поверила обещаниям, открыла счет и два онлайн-кошелька. В результате за 23 транзакции она перевела мошеннику 7,3 миллиона рублей. Когда же поняла, что лишилась своих денег, то обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские начали расследование, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). Осужденному по данной статье грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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