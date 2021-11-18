Лжеброкер выманил у жительницы Ставрополя 7,3 млн рублей

Жительница Ставрополя отдала 7,3 миллиона рублей мошеннику, пообещавшему женщине выгодно вложить средства в криптовалюту.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, пострадавшая в соцсетях откликнулась на рекламу о якобы больших дивидендах, которые может принести инвестиционная деятельность. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником брокерской фирмы.

- Собеседник предложил приобрести криптовалюту, чтобы затем получить "солидную" прибыль, - уточнили в ведомстве.

Женщина поверила обещаниям, открыла счет и два онлайн-кошелька. В результате за 23 транзакции она перевела мошеннику 7,3 миллиона рублей. Когда же поняла, что лишилась своих денег, то обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские начали расследование, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). Осужденному по данной статье грозит до 10 лет лишения свободы.