Мэру Петрозаводска выписали штраф за аварию, в которой он сломал ногу

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский, попавший в ДТП и сломавший ногу, получил протокол ГИБДД и штраф за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 12 ноября в 19:34 мэр города, вышедший из здания администрации и совершавший пробежку с фонариком на лбу по проезжей части дороги, попал под машину. В результате аварии он сломал ногу. Его отвезли в больницу скорой медицинской помощи и сделали операцию. До сих пор Любарский находится в лечебном учреждении.

Он сразу же признал свою вину. В четверг глава города на своей странице в соцсети написал, что протокол ГИБДД поступил к нему, осталось оплатить штраф в 500 рублей.