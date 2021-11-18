В Петербурге покажут спектакли пермского театра "У Моста"

В театре "На Литейном" пройдут гастроли театра "У Моста" из Перми.

Ноябрь в городе на Неве не самый радостный и оптимистичный месяц. Низкие тучи и пронизывающий ветер дают повод помечтать о тепле, солнце и веселой компании, в которой так приятно забыть о делах и непогоде. Причем, кто-нибудь из этой компании обязательно должен найти повод поднять бокал-другой прекрасного, например, грузинского вина. А остальные - поддержать его душевный порыв. Потом кто-то запоет что-то красивое, гортанное. И очень скоро его голос будет подхвачен другими, как эхо в горах…

Все это станет реальностью для тех, кто 22 ноября окажется на спектакле "Мачеха Саманишвили" в театре "На Литейном". Музыкальную комедию по мотивам одноименной повести Давида Клдиашвили в постановке Сергея Федотова покажет театр из Перми "У Моста".

Это одна из лучших постановок театра последних лет. И хотя в Перми ее показывают достаточно часто, билетов всегда не хватает. Зритель искренне любит этот солнечный и темпераментный спектакль. Несмотря на то, что в труппе нет ни одного грузина, актерам удается создать на сцене атмосферу этой страны. Песни и танцы столь зажигательны, что по словам основателя и художественного руководителя театра Сергея Федотова, даже в Тбилиси показ прошел на "ура!".

"Мачеха Саманишвили" будет интересна не только любителям красивого, яркого и веселого. В спектакле есть над чем поразмышлять, что "примерить" на себя, ответить на вопрос - а как лучше поступать? Не каждый сразу ответит на него. Особенно, если ты сын овдовевшего семидесятилетнего отца, который внезапно решил снова жениться…

Для того, чтобы оценить многообразие и разноликость талантов артистов театра "У Моста", сходите и на второй спектакль, который Сергей Федотов привез на гастроли в северную столицу.

23 ноября будет показана трагикомедия Максима Горького "На дне". И здесь зрителя тоже ждет полное погружение в классическую атмосферу пьесы. Ночлежка прошлого века, где происходит действие, воспроизведена до мельчайших деталей и с особой тщательностью. Актеры на сцене не играют - они действительно там живут. И в этом основная фишка творческого коллектива - в "У Моста" не "перелицовывают" классику, не добавляют "современности" или хайпа. Она и так - бьет в десятку.

Справка "РГ"

Авторский Театр "У Моста" созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, работает в традициях русского психологического театра, направленными на развитие психофизики актера. Позиционирует себя как "мистический театр, в котором все реально, и театр реальный, где все мистика". Трижды номинант и лауреат Национальной премии "Золотая маска", обладатель 45 гран-при зарубежных фестивалей. Сергей Федотов - основатель и художественный руководитель театра, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Премии Правительства РФ.