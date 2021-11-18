В Петрозаводске показали предметы из погребения "янтарного человека"

Новости

В Минске заявили о выполнении обязательств по беженцам 16:05
В правительстве РФ считают важным укрепить интеграцию в Союзном государстве 16:01
Минск не намерен силой выталкивать беженцев из страны 16:01
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина 16:00
Ростуризм попросил Абхазию усилить контроль за безопасностью на курортах 16:00
ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг 16:00
США попросили союзников помочь им сбить цены на нефть 15:53
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины попросит гражданство РФ 15:24
В Москве рухнувшая стена раздавила мужчину и женщину 15:19
Володин поддержал идею ЦБ снизить максимальную ставку по микрозаймам 15:19
Таможня в 2021 году пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей 15:11
В Минске фиксируют увеличение интенсивности полетов авиации НАТО 15:06
Зеленский ввел санкции против граждан России и Украины 15:03
Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 14:45
Сеть скоростных дорог "Автодора" превысит 7 тысяч км к 2035 году 14:39
"Седьмая симфония" стал самым просматриваемым сериалом на ТВ 14:16
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 13:46
Песков: Россия не ведет гибридных войн 13:44
В регионы закупят четыре тысячи автобусов и троллейбусов при помощи ФНБ 13:43
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана 13:31
В Мексике военных привлекут для охраны туристов 13:28
Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию 13:25
Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна 13:15
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору 13:11
Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 15:36
Рубрика: Общество

В Петрозаводске показали предметы из погребения "янтарного человека"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Петрозаводский государственный университет/ vk.com Фото: Петрозаводский государственный университет/ vk.com
Фото: Петрозаводский государственный университет/ vk.com

В Петрозаводском государственном университете открыли выставку "Престижная экономика первобытных людей". Центральное место в ней занимают материалы погребения "янтарного человека", обнаруженного в 2021 году, с многочисленными украшениями и кремневыми изделиями. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Pixabay
Участники Нижегородского НОЦ опубликовали более 3 тысяч научных статей

Об обнаруженных останках "янтарного человека" "РГ" уже писала. Рядом с ними были около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения. Это пуговицы-нашивки, подвески, диски. Расположены лицевой стороной вниз и нашиты на кожаное покрывало, которым были укрыты останки мужчины. Возраст - 5,5 тысячи лет.

Экспонаты выставки представляют два основных элемента церемониального обмена охотников и рыболовов Карелии первобытной эпохи - "экспортные" орудия и материалы, производившиеся на территории региона. Это рубящие орудия из сланца и метатуфа, изделия из меди, куски асбеста, асбестовая керамика и "импортные" предметы, а также их реплики - украшения из янтаря, кремневые наконечники стрел и копий, орудия из красного шифера.

Особый раздел посвящен результатам археологических исследований наскальных изображений Белого моря и Онежского озера - петроглифических святилищ. Находки были сделаны во время археологических экспедиций под руководством доцента университета кандидата исторических наук Александра Жульникова.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Мишустин утвердил субсидии для производителей медицинского кислорода
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать