В Петрозаводске показали предметы из погребения "янтарного человека"

В Петрозаводском государственном университете открыли выставку "Престижная экономика первобытных людей". Центральное место в ней занимают материалы погребения "янтарного человека", обнаруженного в 2021 году, с многочисленными украшениями и кремневыми изделиями. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Об обнаруженных останках "янтарного человека" "РГ" уже писала. Рядом с ними были около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения. Это пуговицы-нашивки, подвески, диски. Расположены лицевой стороной вниз и нашиты на кожаное покрывало, которым были укрыты останки мужчины. Возраст - 5,5 тысячи лет.

Экспонаты выставки представляют два основных элемента церемониального обмена охотников и рыболовов Карелии первобытной эпохи - "экспортные" орудия и материалы, производившиеся на территории региона. Это рубящие орудия из сланца и метатуфа, изделия из меди, куски асбеста, асбестовая керамика и "импортные" предметы, а также их реплики - украшения из янтаря, кремневые наконечники стрел и копий, орудия из красного шифера.

Особый раздел посвящен результатам археологических исследований наскальных изображений Белого моря и Онежского озера - петроглифических святилищ. Находки были сделаны во время археологических экспедиций под руководством доцента университета кандидата исторических наук Александра Жульникова.