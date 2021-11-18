Ростовчанин бросил грудного ребенка о бетонную стену

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в покушении на убийство ребенка, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

По версии следствия, в октябре подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 18-летней сожительницей. Мужчина выхватил из ее рук их десятимесячную дочь и с силой бросил о бетонную стену.

Девочка ударилась головой. Младенца доставили в областную детскую клиническую больницу, где врачи спасли жизнь пострадавшей.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие настаивает на содержании под стражей.