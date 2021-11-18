В Астраханской области взяли под стражу активистов “Свидетелей Иеговы”

Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте от 34 до 60 лет, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По версии следствия, с весны 2018 года по настоящее время подозреваемые являлись старейшинами и фактическими руководителями религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (запрещена на территории РФ) в Ахтубинском районе и городе Знаменске. Решением Верховного суда России деятельность этой структуры была признана незаконной. Зная об этом, подследственные продолжали проводить собрания.

Они вели пропаганду своего учения, распространяли экстремистскую литературу, вербовали местных жителей и собирали пожертвования. В целях конспирации подозреваемые для воспроизведения материалов и общения использовали видеосвязь в режиме конференции.

Нарушения выявили пограничники. Следователи совместно с работниками из пограничного управления ФСБ провели 16 обысков. Дома у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, литература экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о незаконной деятельности.

Фигурантов уголовного дела заключили под стражу.