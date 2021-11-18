В Новороссийске восемь человек получили штрафы за отсутствие масок

В Краснодарском крае продолжают работать специальные мониторинговые группы по соблюдению масочного режима. Как сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко, только за одни сутки в Новороссийске выписали 31 протокол за отсутствие маски в общественном месте. Суд уже вынес первые решения по протоколам - восемь человек заплатят штрафы.

- По итогам работы мониторинговых групп, контролирующих соблюдение масочного режима на территории города, появились конкретные результаты рассмотренных судебной инстанцией дел. Первые 8 нарушителей заплатят штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей, - написал Дяченко в своем аккаунте в Instagram.

За все время контроля соблюдения масочного режима в Новороссийске уже составили 639 протоколов. Все материалы, кроме 31 за последние сутки, направлены в суд.