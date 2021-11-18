В Волгограде двое мужчин открыли огонь по проезжающим машинам

К сотрудникам ДПС в Дзержинском районе Волгограда обратился мужчина с огнестрельным ранением головы. Его ранили, когда он был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские вызвали потерпевшему скорую помощь, информацию о происшествии передали в дежурную часть и всем нарядам и патрулям. Выяснилось, что инцидент произошел на одном из перекрестков. По автомобилю "ВАЗ-21070" неизвестный произвел не менее шести выстрелов. Одна из пуль ранила водителя. Следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали двух 24-летних местных жителей. В момент преступления они были пьяными. Для забавы один из мужчин выбрал в качестве цели случайную машину, проезжавшую мимо. Он выстрелил несколько раз, после этого сел в иномарку, за рулем которой сидел его приятель, и они скрылись.

Преступление попало на камеру уличного наблюдения. При задержании фигурантов уголовного дела использовали бойцов отряда специального назначения Росгвардии. Нападавший заявил полицейским, что не знает, почему его задержали. Оперативники отыскали пистолет, который подозреваемые закопали в лесополосе.

В ходе обысков у задержанных также изъяты другое оружие и боеприпасы, они направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр.