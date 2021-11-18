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18.11.2021 10:42

Спасатели АО "Транснефть – Сибирь" аттестованы в Минэнерго России

Профессиональное и нештатное аварийно-спасательные формирования (ПАСФ, НАСФ) АО "Транснефть - Сибирь" прошли периодическую аттестацию в Министерстве энергетики РФ.
Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Сибирь" Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Сибирь"

Аттестованы 60 работников предприятия, им присвоен статус спасателей аварийно-спасательных формирований и разрешен допуск к проведению газоспасательных работ и работ по локализации и ликвидации разливов нефти. Остальные члены формирований, подлежащие аттестации, пройдут обучение на спасателей в 2022 году.

Аварийно-спасательные формирования предприятия организованы с целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации техногенного характера. В их состав входят 300 работников АО "Транснефть - Сибирь" из числа основного персонала - линейные трубопроводчики, электромонтеры, электрогазосварщики, машинисты дизельных электростанций, начальники линейных аварийно-эксплуатационных служб НПС. В соответствии с требованиями законодательства члены ПАСФ и НАСФ должны быть аттестованы на проведение газоспасательных работ, работ по локализации и ликвидации разливов нефти.

В задачи персонала аварийно-спасательных формирований входит дежурство, участие в учебно-тренировочных занятиях и командно-штабных учениях на линейной части и площадочных объектах, в том числе члены формирований отрабатывают практические навыки при проведении ремонтных работ, работ по устранению дефектов, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Также отрабатываются действия с применением изолированных дыхательных аппаратов.

Нештатное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть - Сибирь" численностью 202 человека было создано на базе управлений магистральных нефтепроводов в 2006 году в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В 2013 году образовано и аттестовано в Минэнерго РФ профессиональное аварийно-спасательное формирование с базировкой в Специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ, г. Тюмень). В состав подразделения вошло 27 человек, получивших статус спасателя. В 2020 году проведена реорганизация ПАСФ, в результате которой на базе управлений магистральных нефтепроводов были созданы дополнительные аварийно-спасательные группы. Суммарная численность персонала ПАСФ на текущий момент составляет 98 человек.

В июне 2020 года 102 спасателя АО "Транснефть - Сибирь" были задействованы в устранении последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Красноярском крае. На закрепленном участке реки Амбарная с водной поверхности силами аварийно-спасательного формирования предприятия было собрано 9 299 куб. м нефтепродукта. За работу по ликвидации последствий аварии АО "Транснефть - Сибирь" отмечено благодарностью МЧС России. Приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 20 работников предприятия награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах ТЭК".

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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