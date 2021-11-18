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18.11.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Роскачество выявило у некоторых одеял превышение уровня токсичности

Текст: Нина Егоршева
Исследование качества пуховых одеял показало, что у некоторых из них наблюдается превышение уровня токсичности. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В исследовании приняло участие 18 торговых марок из России, Швеции и Австрии. В Роскачестве пояснили, что значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах 70 -120 процентов. Однако у трех образцов этот показатель доходит до 150 процентов и выше.

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По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, если человек спит под таким одеялом всю ночь, потеет во сне, то токсичные вещества через пот могут попасть на кожу. Как следствие, есть риск возникновения дерматитов и прочих кожных реакций. "Невозможно сказать, токсично ли ваше уже купленное одеяло или нет, поэтому старайтесь не использовать одеяла без чехла и всегда надевайте пододеяльник", - пояснила эксперт.

Кроме того, два производителя полностью заменили заявленный на этикетке гусиный пух на более дешевый утиный. При этом подавляющее большинство производителей, которые заявили о наличии исключительно гусиного пуха в составе одеяла, использовали в наполнителе еще и перья. А в тех одеялах, где указывалось об использовании и пуха и пера, последнего было гораздо больше, подчеркнули в Роскачестве. Абсолютно правдивой этикеткой оказалась только у одеял трех марок.

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