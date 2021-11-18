Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 17 ноября 2021 года № 1099 "Об утверждении Порядка приостановления и возобновления действия электронных карт с льготным транспортным приложением в период действия в Республике Татарстан запретов и ограничений, введенных в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приостановления и возобновления действия электронных карт с льготным транспортным приложением в период действия в Республике Татарстан запретов и ограничений, введенных в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин





Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2021 № 1099





Порядок приостановления и возобновления действия электронных карт с льготным транспортным приложением в период действия в Республике Татарстан запретов и ограничений, введенных в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Настоящий Порядок регулирует механизм приостановления и возобновления действия электронных карт с льготным транспортным приложением в период действия в Республике Татарстан запретов и ограничений, введенных в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Приостановление действия электронных карт с льготным транспортным приложением осуществляется в отношении категорий граждан, установленных нормативными правовыми актами Кабинета Министров Республики Татарстан.

3. Сроки приостановления действия электронных карт с льготным транспортным приложением определяются нормативными правовыми актами Кабинета Министров Республики Татарстан.

4. Министерство здравоохранения Республики Татарстан обеспечивает интеграцию в автоматическом режиме сведений из информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Временные правила ведения которого утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", из государственной информационной системы Республики Татарстан "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" в базы данных операторов автоматизированной системы оплаты проезда.

5. Взаимодействие Министерства здравоохранения Республики Татарстан и операторов автоматизированной системы оплаты проезда осуществляется на основании соглашений о взаимодействии.

6. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан обеспечивает актуализацию сведений, предоставляемых оператору автоматизированной системы оплаты проезда в соответствии с заключенным между ним и государственным казенным учреждением "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)" соглашением, каждый рабочий день.

7. Оператор автоматизированной системы оплаты проезда обеспечивает приостановление действия электронной карты с льготным транспортным приложением в течение 24 часов с момента поступления в базу данных сведений о наличии основания для приостановления.

8. Возобновление действия электронной карты с льготным транспортным приложением осуществляется в течение 24 часов с момента поступления в базу данных оператора автоматизированной системы оплаты проезда сведений об исключении основания приостановления ее действия.

9. Разъяснения по применению настоящего Порядка осуществляются в пределах соответствующей компетенции Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, операторами автоматизированной системы оплаты проезда.







