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Трейлер: южнокорейский детективный сериал "Инспектор Ку"

Новости
    18.11.2021, 11:01
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На Netflix Russia анонсирован выход южнокорейского сериала "Инспектор Ку" (Gugyeongi).

Фото: kinopoisk.ru
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На стриминговом сервисе появился трейлер на языке оригинала с русскими субтитрами. Последняя серия 1 сезона выходит 5 декабря.

Бывшая сотрудница полиции, которая не слишком любит общение с людьми, работает на страховые компании, занимаясь расследованиями. Кроме того, она подрабатывает частным сыском, пока не сталкивается с уликами, указывающими на серийного убийцу.

Режиссер - Ли Чон Хым, сценарий Сон Чхо И. В ролях Ли Ён Э, Ким Хе Джун, Ким Хэ Сук.

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