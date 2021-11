Ученые из США выявили опасность частого употребления яиц

Американские ученые выявили опасность постоянного употребления яиц в пищу. По их мнению, употребление трех яиц в неделю может привести к развитию различных заболеваний. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на The Journal of the American Medical Association.

Исследование провели сотрудники американского Северо-Западного университета. Они указывают, что в яичном желтке содержится очень высокое содержание холестерина, который сильно влияет на здоровье сердца и сосудов, а также важен для профилактики атеросклероза и инсульта.

А увеличение потребления холестерина выше нормы со скоростью 300 грамм в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3,2% и преждевременной смерти на 4,2%.

Кроме того, употребление большого количества яиц вместе с отсутствием физической активности оказывает значительное влияние на сердечную мышцу.

