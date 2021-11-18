Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте

Утром 15 ноября скончалась советская, литовская певица и актриса, примадонна литовской оперы Ирена Ясюнайте. Некролог появился на сайте Литовского национального театра оперы и балета.

Ясюнайте родилась 29 октября 1925 года в Рокишкисе. В 1952-м окончила Литовскую консерваторию. Была солисткой Литовского театра оперы и балета в 1953-1985 годах, на сцене которого создала свыше пятидесяти ролей. Среди них - Кармен Бизе, Ульрика в опере "Бал-маскарад" Верди, Любаша в "Царской невесте".

В 1981-м дебютировала на экранах, сыграв хозяйку корчмы в трагикомедии "Добро ксёндза черти ловят" - экранизации рассказа Юлии Жемайте.

Звание народной артистки Литовской ССР получила в 1985-м.