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Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте

Новости
    18.11.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Утром 15 ноября скончалась советская, литовская певица и актриса, примадонна литовской оперы Ирена Ясюнайте. Некролог появился на сайте Литовского национального театра оперы и балета.

Ясюнайте родилась 29 октября 1925 года в Рокишкисе. В 1952-м окончила Литовскую консерваторию. Была солисткой Литовского театра оперы и балета в 1953-1985 годах, на сцене которого создала свыше пятидесяти ролей. Среди них - Кармен Бизе, Ульрика в опере "Бал-маскарад" Верди, Любаша в "Царской невесте".

В 1981-м дебютировала на экранах, сыграв хозяйку корчмы в трагикомедии "Добро ксёндза черти ловят" - экранизации рассказа Юлии Жемайте.

Звание народной артистки Литовской ССР получила в 1985-м.

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