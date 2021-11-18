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18.11.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

Установлена причина смерти замдиректора Мособлгаза после поездки в Египет

Текст: Иван Петров
По факту странной смерти замдиректора Мособлгаза и серьезного отравления его супруги и двоих сыновей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области. Расследование будет вестись по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Дело - в производстве следственного отдела по городу Домодедово. Отмечается, что к расследованию уже подключилась группа криминалистов из числа наиболее опытных сотрудников.
Фото: ГСУ СК по Московской области Фото: ГСУ СК по Московской области
Фото: ГСУ СК по Московской области

В СК напомнили, что 16 ноября в частном доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Рядом в бессознательном состоянии находились его жена и двое пятилетних близнецов. Было установлено, что семья днем ранее вернулась с отдыха из Египта. Ранее там у одного из мальчиков проявились признаки недомогания в виде рвоты. Впоследствии похожие симптомы проявились и у остальных членов семьи.

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"Однако согласно полученным предварительным результатам экспертизы смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом, - сообщили в подмосковном главке СКР. - После этого следователи и криминалисты при участии специалиста в области газового и дымоходного оборудования провели дополнительный осмотр места происшествия. Был изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, впоследствии будет исследован дымоход".

Что касается ранее изъятых в семье продуктов питания и напитков, то по ним в настоящее время проводятся химические исследования. Параллельно проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин отравления остальных членов семьи.

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