Установлена причина смерти замдиректора Мособлгаза после поездки в Египет

В СК напомнили, что 16 ноября в частном доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Рядом в бессознательном состоянии находились его жена и двое пятилетних близнецов. Было установлено, что семья днем ранее вернулась с отдыха из Египта. Ранее там у одного из мальчиков проявились признаки недомогания в виде рвоты. Впоследствии похожие симптомы проявились и у остальных членов семьи.

"Однако согласно полученным предварительным результатам экспертизы смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом, - сообщили в подмосковном главке СКР. - После этого следователи и криминалисты при участии специалиста в области газового и дымоходного оборудования провели дополнительный осмотр места происшествия. Был изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, впоследствии будет исследован дымоход".

Что касается ранее изъятых в семье продуктов питания и напитков, то по ним в настоящее время проводятся химические исследования. Параллельно проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин отравления остальных членов семьи.