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18.11.2021,  
18:04
Текст:  Николай Грищенко

В Греции произошло крушение истребителя-перехватчика F-16

Истребитель-перехватчик американского производства F-16 разбился во время взлета с авиабазы Андравида, где базируется 117-е авиационное крыло ВВС Греции. Инцидент произошел на северо-западе полуострова Пелопоннес.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, крушение самолета произошло в ходе тренировочных полетов.

Самолет потерпел авария на взлете с аэродрома, и пилот катапультировался. По предварительной информации, его состояние хорошее. По факту крушения проводится расследование.

Необходимо отметить, что это не первый инцидент с истребителями F-16 в Греции. В ноябре 2016 года при посадке на военный аэродром Акротири на Крите загорелся истребитель данного класса. Несмотря на ожоги пилот смог благополучно посадить самолет.

Причиной возгорания стал утечка топлива, а летчик с ожогами легкой степени тяжести был госпитализирован.

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Фото: Ростех / rostec.ru
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