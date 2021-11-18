В Минске фиксируют увеличение интенсивности полетов авиации НАТО

Увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы регулярно фиксирует военное ведомство Беларуси. На это обратил внимание в беседе с журналистами начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Фролов, информирует в четверг БЕЛТА.

Представитель командования пояснил, что белорусскими "средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы Беларуси и в воздушном пространстве Украины. Так, за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полетов разведывательной авиации". Он добавил, что в полтора раза увеличилось и количество авиации ВВС США.

Кроме того, по словам Фролова, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации. Причем, уточнил он, минимальное удаление маршрутов полетов от границы с РБ составляет 15-20 километров. "Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - констатировал полковник.