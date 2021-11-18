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В США застрелен рэпер Янг Дольф

Новости
    18.11.2021, 11:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Young Dolph Фото: youtube.com/ Young Dolph
Фото: youtube.com/ Young Dolph

36-летний американский рэпер Янг Дольф был застрелен в среду в городе, где он вырос, Мемфисе - исполнителя расстреляли из проезжающей машины подле местной кулинарии, куда он зашел, чтобы купить печенья для любимой мамы.

Издание TMZ отмечает: это было далеко не первое покушение на рэпера. Например, в 2017-м он получил несколько пуль, в том числе в ягодицы, около обувного бутика в Голливуде. В результате чего Дольфу понадобилось хирургическое вмешательство. Причем ранее в том же году во внедорожник рэпера выстрелили более ста раз, когда музыкант находился в Северной Каролине. Янг остался цел-невредим и пояснил это тем, что не поскупился и потратил 600 000 долларов на бронировку машин. Стремление же убить его Янг Дольф объяснял завистью злопыхателей, которым поперек горла стоит то, что он богат, успешен и знаменит.

Как рассказали в полиции, последнее покушение удалось - рэпер погиб на месте. Проводится расследование.

Представитель покойного меж тем уточнил, что Янг, который жил в Атланте, приехал в Мемфис ради благотворительности - сразу из кулинарии Дольф собирался пойти и начать раздавать с грузовика индеек в районе, где родился.

Настоящее имя Янг Дольфа Адольф Роберт Торнтон-младший. Родился в Чикаго. Когда ему было два года, семья переехала в Мемфис. Дебютный альбом выпустил в 2016-м, 49-е место в Billboard 200. Седьмая работа рэпера вышла в прошлом году и поднялась уже до четвертой строчки.

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