Вышел трейлер французского фильма "Триумф" о тюремном театре

На YouTube-канале RWV Films появился локализованный трейлер французского фильма "Триумф" (Un triomphe). Премьера в России запланирована на 23 декабря 2021 года.

Трейлер рассказывает историю исправления заключенных через игру в театре. Не достигший больших успехов в актерстве Этьен берется за постановку пьесы Самюэля Беккета "В ожидании Годо". За полгода ему нужно добиться от заключенных убедительной актерской игры. Никто особо не верит в успех этой затеи, но, судя по ролику, труппу ждет настоящий триумф.

Режиссер и автор сценария Эммауэль Курколь, в ролях - Кад Мерад, Дэвид Айала, Ламин Чиссоко, Софиан Каммес, Пьер Лоттен, Вабинле Набье.

Фильм был отобран на Каннский фестиваль и показан на ММКФ вне конкурса.

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