Беларусь предлагает Польше возобновить работу погранперехода "Брузги - Кузница"

Власти Беларуси предложили своим польским коллегам возобновить работу пограничного перехода "Брузги - Кузница", поскольку возле него больше нет скопления мигрантов. Об этом сообщили в польской погранохране.

"Белорусская сторона хотела бы возобновить движение по пограничному переходу Брузги-Кузница. Одновременно белорусская сторона заявляет, что там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", - говорится в заявлении, текст которого приводит агентство РИА Новости.

По словам поляков, белорусская сторона сообщила им, что часть мигрантов была размещена в специальном центре, а другая - вылетела из Беларуси в Ирак накануне.