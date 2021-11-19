Белорусы вошли в число лучших молодых ученых СНГ

Одной из эффективных платформ для развития науки в странах СНГ зарекомендовал себя конкурс "Лучший молодой ученый-2021", финал которого прошел в этом году в столице Казахстана. По его итогам в категории "журналистика" представители Белорусского университета вошли в число лучших молодых ученых года в странах Содружества, сообщается на сайте университета.

Среди победителей агентство называет магистранта БГУ Максима Тютенькова и старшего преподавателя журфака Александра Давыдика.

Высокую оценку преподаватель вуза получил за исследование "Фиксация взгляда и распределение внимания зрителя при поиске новостей: удержание и корреляция". В своей работе молодой ученый изучал процесс просмотра нескольких национальных телеканалов с помощью специального программного обеспечения для технологии отслеживания положения глаз.

Подобные исследования, пояснили его коллеги, могут быть применимы в практике телевизионщиков для подготовки новостных сюжетов с высоким рейтингом просмотра. За свою работу Давыдик получил диплом III степени и нагрудный знак "Лучший молодой ученый - 2021". А его научный руководитель профессор БГУ Нина Фрольцова удостоена благодарственного письма "За поддержку в развитии молодых ученых СНГ".

Фото: bsu.by

Повышенный интерес жюри вызвал и научный поиск Максима Тютенькова, который представил на конкур "Сопоставительный анализ стилистики интернет-речи белорусских и российских YouTube-блогеров". Магистрант изучил язык блогеров и технологию установления их коммуникации с аудиторией.

Работы участников будут опубликованы в сборнике научных статей "III Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый-2021" и размещены в российской электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движения "Бобек".

Кстати, конкурс "Лучший молодой ученый", принять участие в котором могут исследователи из стран СНГ в возрасте до 35 лет, ежегодно проводится в Нур-Султане. Международная комиссия отбирает сто лучших работ в гуманитарных и естественных областях науки, авторы которых получают диплом и нагрудный знак "Лучший молодой ученый".

Основная цель конкурса - выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых и продвижение научных интересов на пространстве Содружества.