Daily Express сравнила армии России и Великобритании

В Великобритании проанализировали возможности российских и британских вооруженных сил.

Как пишет Daily Express со ссылкой на портал Global Firepower, российская армия состоит из почти из трех миллионов военнослужащих (включая пребывающих в запасе), в то время как Вооруженные силы Великобритании насчитывают 275,66 тысячи человек. У России более 4 тысяч военных самолетов и вертолетов, а у Великобритании - чуть больше 700. Еще больше разрыв в количестве танков: 12950 у России и 227 у Великобритании.

Также в публикации упоминается, что у британской армии имеется пять тысяч единиц бронетехники, а у российской - 27 тысяч.

По количеству подлодок и миноносцев Россия также превосходит бывшую "Владычицу морей": у РФ, по данным Global Firepower, имеется 16 миноносцев и 62 подлодки, а у Британии только шесть и десять соответственно. Великобритания имеет перевес только по количеству авианосцев: два против одного российского.