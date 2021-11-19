Голикова оценила расходы на соцподдержку детей

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила рост расходов субъектов на социальную поддержку детей. По ее словам, за 3 последних года он составил более 40%, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что благополучие детей, их всестороннее развитие, а также укрепление семейных ценностей - это национальные приоритеты страны.

"Продлена до конца 2026 года программа материнского капитала при рождении первого ребенка, его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%. Продолжено оказание дополнительной адресной финансовой поддержки семьям с детьми в связи с распространением COVID-19", - добавила вице-премьер.

Также Татьяна Голикова напомнила о работе по увеличению медосмотров детей для раннего выявления проблем со здоровьем, введении бесплатного горячего питания для школьников и ремонтах школ в сельской местности.

Ранее вице-премьер рассказала, сколько семей будут получать поддержку к 2024 году.