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19.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег

Текст: Ольга Игнатова
Большинство людей не любят разглашать информацию о своих доходах, но совсем не против того, чтобы узнать, сколько зарабатывают их коллеги. Правительство Финляндии решило пойти навстречу любопытным работникам и готовит законопроект, позволяющий сотрудникам узнавать у работодателя зарплаты коллег.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

​​Возможно ли такое в России?

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"В России, с одной стороны, отсутствует законодательный запрет на разглашение информации о заработной плате. Такая информация не подпадает под закон о коммерческой тайне, соответственно, работодатель не обязан ее скрывать. В государственных учреждениях, корпорациях зарплаты руководящего состава и ведущих специалистов также не являются тайной, поскольку они предоставляют декларации о доходах, которые затем публикуются в открытом доступе. Другое дело, что в этих декларациях отражаются и другие доходы, помимо зарплат, но высчитать размер зарплаты все же можно", - пояснил "Российской газете" адвокат Шамиль Курамшин.

В то же время информация о зарплате защищена законом о защите персональных данных. Строго говоря, вся информация о работнике защищается этим законом, и бухгалтерские документы - лишь часть этой информации. Вряд ли в России возможно принятие аналогичных финским изменений. "Маловероятно, что парламент и правительство пойдут на то, чтобы изменить существующую систему и разрешить обычным сотрудникам получать ради праздного любопытства информацию о зарплате своих коллег. Зарплаты все же зависят от уровня профессионализма, выполняемых обязанностей, занимаемой должности, но не определяются гендерными факторами. Например, летчик гражданской авиации получает большую зарплату в силу специфики профессии, а не потому, что он мужчина или женщина. Женщин в этой профессии единицы, но их труд оплачивается наравне с мужским", - отметил юрист.

Экономика Работа Зарплата

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